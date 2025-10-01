Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025 в 12:25

Задержанный за подготовку массовых расправ составил жуткий список

ФСБ: задержанный за подготовку расправ составил список достойных и недостойных

Фото: ФСБ РФ

Один из задержанных за подготовку массовых убийств в России составил список «тех, кто достоин, и тех, кто недостоин», передает РИА Новости. Что именно он имел в виду, не уточняется. Всего было задержано пять россиян.

Еще вот составил как раз-таки список тех, кто достоин, и тех, кто не достоин, — отметил он.

Ранее сообщалось, что в 75 регионах России прошли масштабные мероприятия против распространения в интернете идеологии насилия и суицида среди молодежи. Как рассказали в Центре общественных связей ФСБ России, в результате задержаны планировавшие совершить массовые убийства в Донецке, Мариуполе, Красноярске и Орле. Еще трое готовили теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Челябинской области.

По версии следствия, подростки поддавались внешнему влиянию в приложениях для общения. Против подозреваемых избраны меры пресечения, предполагающие изоляцию от общества. СК ведет работу по установлению всех деталей инцидентов.

До этого в Ялте городской суд приговорил 38-летнюю местную жительницу к двум годам лишения свободы условно за публичный призыв убивать русских. Осужденная под псевдонимом оставила комментарий экстремистского содержания в чате одного из мессенджеров.

