Три яблока превращаются в пирог мечты — готовим воздушную вкуснятину из минимума продуктов

Яблочный пирог представляет собой классический десерт, который готовится за минимальное время. Это сочетание отличается нежным тестом и сочной фруктовой начинкой с легкой кислинкой. Простота приготовления делает рецепт идеальным решением для внезапного визита гостей или семейного чаепития.

Для приготовления потребуется: 3 яблока, 3 яйца, 40 г сахара, 90 г молока, 23 г растительного масла, 105 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотка соли, лимонный сок. Яблоки нарезают тонкими дольками и сбрызгивают лимонным соком. Яйца взбивают с сахаром и солью, добавляют молоко и масло. Всыпают муку с разрыхлителем, перемешивают до однородности. Аккуратно вмешивают яблочные дольки в тесто. Форму смазывают маслом и посыпают сахаром, выливают массу и выпекают при 170 градусах 30–35 минут. Секрет успеха заключается в посыпании формы сахаром — это создает карамельную корочку снизу и предотвращает пригорание. Готовый пирог подают теплым с мороженым или взбитыми сливками.

