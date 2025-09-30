Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 10:30

Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами

Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами Почувствуйте вкус Болгарии: домашняя болгарская чорба с мясом и овощами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Среди первых блюд Болгарии чорба занимает особое место — это густой суп на мясном бульоне, который одинаково хорошо согревает зимой и вдохновляет летом. Болгарская чорба в домашних условиях получается особенно уютной и ароматной, ведь для нее используют говядину, курицу или баранину, а также много сезонных овощей, зелени и специй. Благодаря простым рецептам этот суп легко приготовить дома, даже если вы никогда не бывали на Балканах.

Секрет вкусной болгарской чорбы — бульон. Мясо (500 г говядины или баранины) кладут в кастрюлю, заливают холодной водой и варят около 1,5 часа, снимая пену. Пока варится бульон, нарежьте 3 картофелины, 1 болгарский перец, 1 морковь, 2 помидора и 1 луковицу. Обжарьте лук, морковь и перец на растительном масле, затем добавьте овощи и помидоры к мясу. Через 30 минут засыпьте 50 г зеленого горошка, 25 г томатной пасты, соль, черный перец и немного лимонного сока для пикантности. Варите до готовности, перед подачей посыпьте суп свежей петрушкой.

Вариантов болгарской чорбы множество: с рисом, чесноком, йогуртом, фасолью, фрикадельками — выбирайте тот, что ближе по вкусу. Однако основа всегда одна — густой бульон, овощи и щедрая порция зелени. Болгарская чорба в домашних условиях — это не просто еда, а настоящая радость для желудка и души, особенно в холодную погоду или когда хочется чего-то по-настоящему сытного и вкусного.

Попробуйте приготовить этот суп и вы почувствуете, как просто и естественно болгарская чорба становится частью вашего домашнего меню, даря тепло, сытость и удовольствие от каждого приема пищи.

Ранее мы делились с вами рецептом согревающего белорусского супа.

супы
национальная кухня
готовка
обед
еда
застолье
Валентина Еремеева
В. Еремеева
