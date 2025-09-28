Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 12:00

Суп, который варится сам. Идеально на каждый день! Самый простой и легкий супчик с грибами!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт я всегда выручаю, когда нужно быстро приготовить что-то действительно вкусное и душевное. Такой супчик — это объятие в тарелке, особенно в промозглый день. Он доказывает, что для хорошего грибного супа не нужны ни дорогие продукты, ни полдня у плиты. Достаточно простых ингредиентов и одного маленького секрета, чтобы бульон получился наваристым и ароматным, как из детства. Варится он меньше часа, а результат поражает глубиной вкуса.

Нам понадобится: 300-400 г свежих шампиньонов, 3-4 картофелины, 1 морковь, 1 луковица, небольшая горсть вермишели или лапши, 2 лавровых листа, соль, перец горошком, зелень. Грибы чистим и нарезаем пластинками. Картофель — кубиками, морковь трем на терке, лук мелко режем.

В кастрюле обжариваем лук и морковь до мягкости. Добавляем грибы и готовим, пока они не подрумянятся и не выпустят сок. Это и есть секрет насыщенного вкуса! Заливаем все 1,5 литрами горячей воды, добавляем картофель, лавровый лист и перец. Варим 15 минут после закипания.

Засыпаем вермишель, солим по вкусу и варим еще 5-7 минут. Выключаем огонь, даем настояться под крышкой 10-15 минут. Подаем, щедро посыпав свежей петрушкой или укропом. Аромат стоит такой, что домочадцы сбегаются на кухню сами! Просто, а как вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

