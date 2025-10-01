Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 октября 2025 в 10:16

Проще не бывает: «ленивый» французский рататуй

Проще не бывает: «ленивый» французский рататуй

Возьмите один цукини, один баклажан и два спелых томата. Все овощи нашинкуйте кружками средней толщины. Баклажан предварительно посыпьте солью и оставьте на 10 минут, затем промокните влагу. В большой сковороде разогрейте три ложки оливкового масла. Выложите овощи вертикально, чередуя их в произвольном порядке, плотно друг к другу. Посолите и поперчите, посыпьте щепоткой смеси «Прованские травы» и добавьте два раздавленных зубчика чеснока. Закройте сковороду крышкой и готовьте на самом слабом огне около 40 минут. Овощи должны дать сок и стать нежными, но не развалиться. За 10 минут до готовности снимите крышку, чтобы лишняя жидкость испарилась. Подавайте блюдо в горячем или холодном виде, посыпав свежим базиликом. Оно прекрасно сочетается с хрустящим хлебом.

Ранее мы писали о том, как отмыть столовые приборы от застарелого жира без посудомойки.

рецепты
быстрый рецепт
простой рецепт
Франция
Оксана Головина
О. Головина
