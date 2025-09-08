Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Сезон тыквы открыт! Нежный тыквенный рулет с творогом — вкуснота на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно нежный, полезный и по-осеннему уютный тыквенный рулет с творогом станет любимым десертом для всей семьи! Это идеальное сочетание воздушного тыквенного бисквита и тающей творожной начинки.

Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте 3 яйца с 100 г сахара до пышной пены. Добавьте 200 г тыквенного пюре, 100 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку корицы. Аккуратно перемешайте лопаткой. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте слоем 1 см. Выпекайте 12–15 минут до легкого румянца. Приготовьте начинку: смешайте 300 г творога, 100 г сахара, ванилин и 1 яйцо до гладкости. Готовый корж переверните на влажное полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите творожную начинку, аккуратно сверните рулетом. Оставьте в холодильнике на 1 час для пропитки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Рулет получается удивительно воздушным, с нежным балансом сладкой тыквы и легкой творожной кислинкой! Это лакомство особенно хорошо с чаем или молоком.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

