Сезон тыквы открыт! Нежный тыквенный рулет с творогом — вкуснота на завтрак

Невероятно нежный, полезный и по-осеннему уютный тыквенный рулет с творогом станет любимым десертом для всей семьи! Это идеальное сочетание воздушного тыквенного бисквита и тающей творожной начинки.

Разогрейте духовку до 180 °C. Взбейте 3 яйца с 100 г сахара до пышной пены. Добавьте 200 г тыквенного пюре, 100 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку корицы. Аккуратно перемешайте лопаткой. Вылейте тесто на противень, застеленный пергаментом, разровняйте слоем 1 см. Выпекайте 12–15 минут до легкого румянца. Приготовьте начинку: смешайте 300 г творога, 100 г сахара, ванилин и 1 яйцо до гладкости. Готовый корж переверните на влажное полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите творожную начинку, аккуратно сверните рулетом. Оставьте в холодильнике на 1 час для пропитки. Перед подачей посыпьте сахарной пудрой. Рулет получается удивительно воздушным, с нежным балансом сладкой тыквы и легкой творожной кислинкой! Это лакомство особенно хорошо с чаем или молоком.

