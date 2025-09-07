Осень на пороге, готовлю тыквенный крем-суп! Вкусно с гренками и просто так

Осень на пороге, готовлю тыквенный крем-суп! Вкусно с гренками и просто так

Изысканный, бархатистый и согревающий тыквенный крем-суп — это осенняя симфония в тарелке! Его нежная текстура и удивительно гармоничный вкус согреют в промозглый день и станут украшением любого стола.

Очистите и нарежьте кубиками 500 г тыквы. Обжарьте на среднем огне 1 измельченную луковицу в сотейнике с толстым дном с 2 ст. л. сливочного масла до прозрачности. Добавьте тыкву, готовьте 5 минут, помешивая. Влейте 500 мл овощного бульона или воды, доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите под крышкой 20 минут до мягкости тыквы. Погружным блендером измельчите суп до однородной кремовой текстуры. Верните на огонь, влейте 100 мл сливок, добавьте щепотку мускатного ореха, соль и перец по вкусу. Прогрейте, не доводя до кипения. Подавайте с гренками, тыквенными семечками и каплей сливок. Этот суп покоряет своей шелковистой текстурой и сбалансированным вкусом с легкими сливочными нотками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.