07 сентября 2025 в 20:02

Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем

Аналитик Коротченко: Bombardier над Черным морем собирал данные о ВС России

Американский самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II, недавно вылетевший с румынской базы, предназначен для перехвата радиоэлектронных сигналов Вооруженных сил России, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Самолет предназначен для воздушной радиоэлектронной разведки. Подобные операции проводятся противником регулярно, передает РИА Новости.

В данном конкретном случае самолет Bombardier ARTEMIS II выполнял задание с целью вскрыть возможности и назначение российских радиоэлектронных средств с дальнейшей классификацией перехваченных данных и команд боевого управления группировок войск и объектов вооруженных сил РФ, — проинформировал эксперт.

Коротченко отметил, что в ответ на появление подобных самолетов в определенных воздушных зонах Вооруженные силы России принимают меры, направленные на существенное усложнение выполнения разведывательных задач средствами противника.

Ранее сообщалось, что Bombardier Challenger 650 Artemis выполнил патрулирование над Черным морем. Самолет курсировал над нейтральными водами, достигнув побережья Турции, и затем вернулся к Румынии. Борт оснащен современными системами наблюдения и связи для сбора данных и координации наземных войск. Такие полеты регулярно проводятся над границами России.

