07 сентября 2025 в 12:09

Назван способ определить номер мошенника

Эксперт Пожарская: номера без кода «+7» могут указывать на мошенничество

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если звонок поступил с номера, который не начинается с +7, то это может быть мошенничество, заявила эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. Для того чтобы определить страну, откуда был совершен звонок, можно воспользоваться поисковыми системами или справочными сервисами, передает ТАСС.

Многие граждане не знают об особенностях и нюансах международных телефонных соединений. Кто-то даже не обращает внимание на международный код, после префикса «+», прежде чем ответить на входящий звонок. Однако, если у вас нет знакомых за рубежом, любой вызов с номера, начинающегося не с +7, опасен. И чтобы проверить, из какой страны поступают звонки, можно воспользоваться поисковиком или одним из многочисленных справочных сервисов, — рассказала Пожарская.

Эксперт подчеркнула, что многие люди становятся жертвами мошенников, когда отвечают на звонки с незнакомых номеров и слышат, что им якобы звонят из полиции, социальных служб, банков, страховых компаний или служб поддержки государственных сайтов. Пожарская напомнила, что официальные органы общаются только с официальных номеров, и для связи с конкретным сотрудником нужен дополнительный короткий номер.

Ранее сообщалось, что в Москве мошенники используют ИИ для создания видео якобы с бойцами спецназа «Ахмат», чтобы запугивать школьников и вымогать деньги. Одна из учениц получила угрозы о долге отца и требования данных банковской карты. Девочка распознала подделку и рассказала об этом отцу.

