07 сентября 2025 в 09:37

Сезон тыквы настал! Тыквенные оладьи-панкейки на завтрак за 15 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Невероятно нежные, солнечные и полезные панкейки из тыквы станут идеальным началом осеннего дня! Этот рецепт сочетает в себе легкость оладий и бархатистую текстуру тыквы, даря настоящее гастрономическое удовольствие.

Натрите на мелкой терке 200 г очищенной тыквы. Смешайте с 250 мл кефира, 2 яйцами, 2 ст. л. сахара и щепоткой соли. Добавьте 250 г просеянной муки, 1 ч. л. разрыхлителя и половину ч. л. молотой корицы. Тщательно перемешайте до однородности — тесто должно получиться густым как сметана. Дайте постоять 10 минут. Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием на среднем огне. Выпекайте оладьи порционно, выливая по половнику теста. Жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до румяной корочки.

Подавайте горячими с медом, сметаной или кленовым сиропом. Эти золотистые панкейки с нежным тыквенным ароматом покорят всю семью! Они остаются мягкими даже на следующий день.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

завтраки
тыква
кулинария
оладьи
Мария Левицкая
М. Левицкая
