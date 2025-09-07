Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 14:32

Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов

Каждый десятый человек в мире использует пароль 1234

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пароль 1234 оказался самым популярным в мире — его использует каждый десятый человек в мире, пишет KP.RU. Такие данные были получены в ходе анализа 29 млн паролей из базы утечек Have I Been Pwned.

Следующими по популярности оказались комбинации 0000 и 1111, а также 1212 и 4444. Нередко встречается и обратная последовательность — 4321. Эксперты предупреждают: если злоумышленник попытается взломать устройство или снять деньги в банкомате, где обычно дается пять попыток, у него есть один шанс из восьми угадать верный PIN.

В конце августа корпорация Google обратилась к миллиардам пользователей сервиса Gmail с рекомендацией немедленно обновить свои пароли. Поводом для срочных мер стала хакерская атака, осуществленная группой ShinyHunters.

До этого в Центре цифровой экспертизы Роскачества посоветовали придумать сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы мошенники не смогли взломать аккаунт на «Госуслугах». В первом случае речь идет о комбинации из букв разных регистров, цифр и специальных символов.

общество
хакеры
мошенники
интернет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Минобороны опровергли факт удара по зданию украинского кабмина в Киеве
Назван регион, который может стать частью буферной зоны между РФ и Украиной
Слова главы британского генштаба о России удивили журналиста
Россиянина выбрали самым непробиваемым вратарем в НХЛ
Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем
Эрдоган обратился к Пескову в Пекине на турецком языке
Кейт Миддлтон вернула своим волосам родной цвет
В Минобороны РФ назвали преимущество спутниковой группировки армии России
В Венгрии отреагировали на новые удары ВСУ по «Дружбе»
Назван возможный ответ РФ на ввод войск ЕС на Украину до заключения мира
Канадского военного НАТО нашли мертвым в Латвии
Сильнейшие подземные толчки потрясли запад Турции
«Русская община» нашла пропавшую девочку в Волгограде: что случилось
Одна из стран Евросоюза собирается переоборудовать станции метро в убежища
Мощный ливень парализовал Сочи
Появилось фото разрушений в здании кабмина Украины после пожара
Премьера Японии назвали жертвой «проклятия рукопожатий» Зеленского
Фургон протаранил грузовик с песком в Новой Москве
В Кремле рассказали, как Си Цзиньпин встретил Путина на саммите ШОС
В Минобороны раскрыли цели ударов в Киеве
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.