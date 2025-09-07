Раскрыт топ-5 самых ненадежных PIN-кодов Каждый десятый человек в мире использует пароль 1234

Пароль 1234 оказался самым популярным в мире — его использует каждый десятый человек в мире, пишет KP.RU. Такие данные были получены в ходе анализа 29 млн паролей из базы утечек Have I Been Pwned.

Следующими по популярности оказались комбинации 0000 и 1111, а также 1212 и 4444. Нередко встречается и обратная последовательность — 4321. Эксперты предупреждают: если злоумышленник попытается взломать устройство или снять деньги в банкомате, где обычно дается пять попыток, у него есть один шанс из восьми угадать верный PIN.

В конце августа корпорация Google обратилась к миллиардам пользователей сервиса Gmail с рекомендацией немедленно обновить свои пароли. Поводом для срочных мер стала хакерская атака, осуществленная группой ShinyHunters.

До этого в Центре цифровой экспертизы Роскачества посоветовали придумать сложный пароль и подключить двухфакторную аутентификацию, чтобы мошенники не смогли взломать аккаунт на «Госуслугах». В первом случае речь идет о комбинации из букв разных регистров, цифр и специальных символов.