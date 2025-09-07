Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 17:34

Володин объяснил причины утраты Украиной суверенитета

Украина утратила свою независимость, отказавшись от своей идентичности, заявил председатель Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания Молодежного форума Союзного государства. По его словам, страна отняла у народа язык и веру, а также переписала историю, передает РИА Новости.

Нет сегодня суверенитета на Украине, они его утратили. Потому что позволили растоптать свою идентичность. Лишили народ языка, переписали историю, надругались над культурой и лишили веры. А дальше — это колония, которой управляют. А украинский народ — всего лишь расходный материал, — прокомментировал Володин.

Он подчеркнул, что страны Прибалтики не могут строить долгосрочные планы, так как их суверенитет и государственность ограничены.

Ранее Володин выступил с предложением, чтобы в каждой российской школе работали преподаватели, участвовавшие в специальной военной операции. Он отметил, что такие педагоги обладают качествами для воспитания подрастающего поколения, и призвал к их присутствию в школах.

