Мемориал жертвам миграции простоял в Берлине всего шесть часов В Берлине демонтировали мемориал жертвам нелегальной миграции

Мемориал в память о жертвах нелегальной миграции, установленный в центре Берлина, снесли через шесть часов после установки, передает издание «Deutschland Kurier». Он был приурочен к 10-й годовщине решения канцлера Ангелы Меркель о массовом приеме беженцев.

Мемориал представлял собой пять бетонных блоков. Его установили недалеко от места трагедии, которая произошла в 2016 году. Тогда 23-летний выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на рождественской ярмарке. Смертельные травмы получили 12 человек. Мемориал в честь погибших убрали полицейские.

Мемориал посылает четкий и недвусмысленный сигнал тем, кто несет ответственность за эту катастрофу. Мы не успокоимся, пока это безумие не закончится, — отмечает издание.

