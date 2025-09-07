Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 17:04

Мемориал в память о жертвах нелегальной миграции, установленный в центре Берлина, снесли через шесть часов после установки, передает издание «Deutschland Kurier». Он был приурочен к 10-й годовщине решения канцлера Ангелы Меркель о массовом приеме беженцев.

Мемориал представлял собой пять бетонных блоков. Его установили недалеко от места трагедии, которая произошла в 2016 году. Тогда 23-летний выходец из Туниса на грузовике врезался в толпу на рождественской ярмарке. Смертельные травмы получили 12 человек. Мемориал в честь погибших убрали полицейские.

Мемориал посылает четкий и недвусмысленный сигнал тем, кто несет ответственность за эту катастрофу. Мы не успокоимся, пока это безумие не закончится, — отмечает издание.

Тем временем стало известно, что в Германии станции метро, подвалы и подземные гаражи хотят переоборудовать в убежища на случай возможного конфликта с Россией. Местные власти поставили задачу подготовить страну к военным действиям к 2029 году. По их мнению, именно в эти сроки Россия может нанести удар.

