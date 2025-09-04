Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 12:56

Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня

«Сбер»: на ресурсы ВЭФ за последние два дня было совершено три мощные DDoS-атаки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На ресурсы Восточного экономического форума за последние два дня было совершено три мощные DDoS-атаки, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, все они были отражены автоматически. Он отметил, что сайты и платформы ВЭФ надежно защищены.

За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки, которые были отражены в автоматизированном режиме, — сказал Кузнецов.

Ранее в Минцифры РФ рассказали, что портал «Госуслуги» 22 августа оказался под масштабной DDoS-атакой из-за рубежа. Несмотря на ситуацию, сервис продолжил работу в штатном режиме. В ведомстве отметили, что данные пользователей надежно защищены.

До этого хакерская группировка KillNet сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов, произошедшие 29 и 30 июля. Сообщается, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие. В отличие от обычных DDoS-атак или вымогательства, эти методы, как утверждается, способны полностью выводить устройства из строя.

Россия
Сбер
ВЭФ
DDoS-атаки
хакеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Казахстане опровергли новости о задержании высокопоставленного чиновника
Девятиклассник умер после первого дня в школе
С восточным акцентом: маринованная капуста с имбирем и куркумой
Ветеран «Спартака» назвал футболиста, который нужен сборной России
Россиянам объяснили, надо ли удалять аккаунты в Instagram или Facebook
Экс-футболист назвал победителя в предстоящем матче Франции и Украины
В США не исключили подрыв «Силы Сибири— 2» вслед за «Северными потоками»
В Госдуме оценили шансы на отставку Вяльбе
Жители сочинского ЖК забили тревогу из-за виртуального пожара в квартире
Известный блогер лишился последнего бизнеса в России
Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила
Защита Фургала не смогла найти его арестованные машины Toyota и Lexus
Зарезавшего девушку в кемеровском кафе импотента посадили в СИЗО
Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня
В Госдуме оценили вероятность снижения ключевой ставки до 14% к концу года
В России планируют увеличить мощность газопровода «Сила Сибири»
В МИД России оценили заявление Каллас о встрече лидеров в Пекине
Готовим венгерский яблочный пирог — рецепт, который полюбит вся семья
Еще одна страна снизила потолок цен на российскую нефть
Путин запустил сразу восемь объектов инфраструктуры Дальнего Востока
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.