Раскрыто число мощных DDoS-атак на ресурсы ВЭФ за последние два дня «Сбер»: на ресурсы ВЭФ за последние два дня было совершено три мощные DDoS-атаки

На ресурсы Восточного экономического форума за последние два дня было совершено три мощные DDoS-атаки, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. По его словам, которые приводит ТАСС, все они были отражены автоматически. Он отметил, что сайты и платформы ВЭФ надежно защищены.

За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки, которые были отражены в автоматизированном режиме, — сказал Кузнецов.

Ранее в Минцифры РФ рассказали, что портал «Госуслуги» 22 августа оказался под масштабной DDoS-атакой из-за рубежа. Несмотря на ситуацию, сервис продолжил работу в штатном режиме. В ведомстве отметили, что данные пользователей надежно защищены.

До этого хакерская группировка KillNet сообщила о подготовке ответных мер против Евросоюза и Украины на кибератаки против российских интернет-ресурсов, произошедшие 29 и 30 июля. Сообщается, что в ходе акции может быть применено беспрецедентное сетевое оружие. В отличие от обычных DDoS-атак или вымогательства, эти методы, как утверждается, способны полностью выводить устройства из строя.