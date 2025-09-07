Стало известно, чем пожертвовала Молдавия ради дружбы с Европой Молдавия не готова к холодам из-за высокой стоимости газа

Молдавия оказалась не готова к предстоящему отопительному сезону из-за слишком высокой стоимости газа, заявил лидер оппозиционного блока «Победа» Илан Шор в беседе с ТАСС. По его словам, рост цен стал следствием курса властей на сближение с Евросоюзом.

Последние годы цены выросли в пять-шесть-семь раз. Это цена дружбы с Европой, которую граждане платят из своего кармана. По сути, граждане оплачивают из своего кармана прихоть действующего режима. А это действительно огромные суммы денег для людей, непосильные на сегодняшний день, — заявил Шор.

Шор выразил уверенность, что итоги парламентских выборов, назначенных на 28 сентября, способны повлиять на решение энергетической проблемы. Вместе с тем политик предупредил, что победа действующего президента Майи Санду приведет к обнищанию населения и невозможности оплачивать энергоресурсы.

Ранее Шор заявил, что молдавская полиция превратилась в «бандитов» и устраивает налеты на оппозицию. По его словам, таким образом власть стремится запугать население перед выборами, чтобы люди боялись голосовать против правящей партии. Политик отметил, что полицейские арестовывают его сторонников и возбуждают уголовные дела.