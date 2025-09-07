Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 18:01

Политолог ответил, против кого направлены «антироссийские» санкции США

Политолог Блохин: под прикрытием борьбы с Россией США ослабляют Европу и Китай

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Требование США к Евросоюзу ввести дополнительные вторичные санкции и пошлины в отношении стран, покупающих российскую нефть, ослабит в первую очередь европейские страны и Китай, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, президент США Дональд Трамп недоволен тесным экономическим сотрудничеством регионов, а усиление антироссийских санкций со стороны ЕС как раз приведет к разрыву отношений Китая и Европы.

Вполне возможно, что здесь США пытаются отрезать Европу от взаимодействия с Китаем, потому что европейцы довольно много торгуют с Китаем. Трампу это не нравится. Ему нужно отрезать Европу от Китая и усилить американский контроль над Европой с помощью экономических рычагов. Вполне возможно, что как раз этими действиями он этого и пытается достичь, тем самым ударяя как по Китаю, так и по Европе. Европа становится все более подконтрольной, а Китай просто лишается дополнительного рынка сбыта, ― объяснил Блохин.

Политолог подчеркнул, что санкционное давление Запада не смогло ослабить Россию. Наоборот, такая политика США и Европы привела к объединению РФ и стран Глобального Юга, добавил Блохин. По его словам, Запад своими действиями изолировал сам себя.

В условиях тотальной тарифной войны всех против всех уже какое-то логическое ядро трудно вычленить. Во-первых, все это давление привело к тому, что Запад условно не изолировал Россию, а сам себя изолировал от всех остальных. То есть политика Запада привела к сближению Индии с Россией, Индии с Китаем и всех стран Глобального Юга. И этими действиями они будут лишь усиливать обособление. Поэтому, скорее всего, под такими требованиями сдерживания России они пытаются сделать так, чтобы европейцы сами себя ослабляли, ― подытожил Блохин.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что принимать новые санкции против России становится с каждым разом труднее. По ее словам, блокировка одним членом ЕС одобренного остальными 26 сторонами решения является недемократичной.

