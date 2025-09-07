Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 18:33

В США заявили о проблемах в экономике из-за безрассудства Трампа

FT: обещания Трампа о сильной экономике США не оправдались

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В августе число рабочих мест в США выросло на 22 тыс., это втрое меньше прогноза экспертов, пишет Financial Times. Аналитики объясняют это нестабильной торговой политикой из-за тарифов и антииммиграционных мер президента Дональда Трампа.

Как отмечает издание, для Республиканской партии это может стать тревожным знаком перед выборами в конгресс в 2026 году. Сенатор Мэгги Хассан указала, что в стране растут расходы, производство сокращается, а предприятия в ступоре. При этом глава Белого дома убеждает всех в обратном, добавила она.

Это прямой результат безрассудных тарифов президента и созданной им неопределенности, — уверена сенатор.

Ранее газета The Washington Post писала, что решения Трампа в торговой и миграционной сферах могут привести к рецессии американской экономики. По словам аналитиков, уровень инфляции в годовом исчислении в июле составил 2,7%.

При этом количество рабочих мест на рынке труда увеличилось всего лишь на 20 тыс. Если опускать периоды рецессии, это самые слабые показатели за последние 60 лет в сфере найма.

