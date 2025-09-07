Владимир Зеленский встречается в Париже с президентом Эммануэлем МАКРОНОМ и Коалицией желающих в Елисейском дворце в Париже

Главы европейских государств будут препятствовать заключению мирного договора между Россией и Украиной, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, завершение конфликта зависит от лидеров ЕС.

У нас, по моему мнению, формируется не только укронацизм, но и евронацизм или еврофашизм, судя по тому, как они (лидеры ЕС. ― NEWS.ru) себя ведут, по дискриминации в отношении нас, по грубости откровенной и заявлениям, которые идут в адрес нашего лидера. Я думаю, что даже при желании Зеленского что-то сделать они не дадут ему такой возможности, ― объяснил Дандыкин.

Военэксперт отметил, что предсказать дальнейшие шаги США очень трудно. При этом американцы продолжают поставлять Украине оружие, добавил он.

А дальше что будет? Как будут вести себя Соединенные Штаты Америки, трудно понять, потому что организация НАТО до сих пор стоит во главе с США. И США продолжают давать ракеты и все остальное. Все по-прежнему приходит. И заявления у [американского лидера Дональда] Трампа таковы, что якобы Зеленский и [президент России Владимир] Путин виноваты, ― подытожил Дандыкин.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Путин поставил на место французского лидера Эммануэля Макрона, высказавшись о возможных последствиях отправки европейских войск на Украину. Он отметил, что после речи Путина перед «коалицией желающих» возник вопрос: продолжать конфликт или как можно скорее договориться о мире.