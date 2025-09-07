Президент России Владимир Путин поставил на место французского лидера Эммануэля Макрона, высказавшись о возможных последствиях отправки европейских войск на Украину, заявил глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире своего YouTube-канала. Он отметил, что после речи Путина перед «коалицией желающих» возник вопрос: продолжать конфликт или как можно скорее договориться о мире.

Он [Путин] ясно дал понять, что произойдет дальше. Франция должна прекратить все это. Французы должны заставить Макрона прекратить это безумие. Ни одного солдата, никакого оружия, ни одного евро на конфликт, пока не стало поздно, — сказал политик.

Филиппо утверждает, что Европейский союз, выбрав путь конфронтации с Россией, уже давно стал участником провокаций и распространения ложной информации, что затрудняет достижение мирного решения украинского кризиса.

Европейский союз очень вовлечен в конфликт и занимается провокациями и ложью, пытаясь его разжечь, — подчеркнул Филиппо.

Ранее Филиппо призвал президента Франции Макрона сложить полномочия, заявив, что Макрон должен уйти, так как его политика провоцирует обострение против России и ведет к бесконечной войне и разрухе. Филиппо также предложил Франции выйти из ЕС ради мира.