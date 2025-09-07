Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 20:23

Юные музыканты погибли перед своим первым концертом

NTK: бразильские братья-музыканты погибли в ДТП перед своим первым концертом

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Двое бразильских братьев-музыкантов, Самуэль и Матеус Сантос де Алмейда, погибли в ДТП накануне своего первого концерта, передает Need To Know. Мотоцикл, на котором ехали начинающие артисты, был сбит пикапом.

Несчастный случай произошел 1 сентября. Братья погибли на месте автомобильной аварии. Их 40-летний отец получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние оценивается как критическое, и он продолжает лечение в медицинском учреждении.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Впоследствии местные жители обнаружили его автомобиль и подожгли его. Личность водителя пикапа пока не установлена, следствие продолжается.

Самуэль и Матеус Сантос де Алмейда создавали музыку в стиле арроша, который возник в Рио около 10 лет назад. У них было огромное количество поклонников в интернете, исчисляемое сотнями тысяч.

Ранее в Аскизском районе Хакасии произошло серьезное ДТП с участием детей. Грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове вылетел с дороги, в результате чего погиб шестилетний мальчик. Двое других несовершеннолетних получили травмы.

Бразилия
ДТП
братья
музыканты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Красная луна: фото полного лунного затмения
Застройщики «Москва-Сити» столкнулись с неожиданной проблемой
«Удручающий итог»: Орбан предрек скорый крах Евросоюза
Юные музыканты погибли перед своим первым концертом
Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту
Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России
Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере
В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке
Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани
В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта
Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем
Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.