Юные музыканты погибли перед своим первым концертом NTK: бразильские братья-музыканты погибли в ДТП перед своим первым концертом

Двое бразильских братьев-музыкантов, Самуэль и Матеус Сантос де Алмейда, погибли в ДТП накануне своего первого концерта, передает Need To Know. Мотоцикл, на котором ехали начинающие артисты, был сбит пикапом.

Несчастный случай произошел 1 сентября. Братья погибли на месте автомобильной аварии. Их 40-летний отец получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу. Сейчас его состояние оценивается как критическое, и он продолжает лечение в медицинском учреждении.

Виновник аварии скрылся с места происшествия. Впоследствии местные жители обнаружили его автомобиль и подожгли его. Личность водителя пикапа пока не установлена, следствие продолжается.

Самуэль и Матеус Сантос де Алмейда создавали музыку в стиле арроша, который возник в Рио около 10 лет назад. У них было огромное количество поклонников в интернете, исчисляемое сотнями тысяч.

Ранее в Аскизском районе Хакасии произошло серьезное ДТП с участием детей. Грузовик ГАЗ-63 с детьми в кузове вылетел с дороги, в результате чего погиб шестилетний мальчик. Двое других несовершеннолетних получили травмы.