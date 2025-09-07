Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 20:15

В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке

Фисенко: западные лекарства лидируют в российских госзакупках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на рост отечественного фармпроизводства, значительную долю российского рынка по-прежнему занимают зарубежные препараты, заявил на ВЭФ вице-президент компании «Генериум» Дмитрий Кудлай. По его словам, которые приводит «Коммерсант», иностранные лекарства часто оказываются более востребованными, чем российские, даже в рамках госзакупок.

В ответ на это первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что ведомство готово принимать меры для сохранения финансовых ресурсов внутри страны. Речь в том числе идет о препарате для лечения редкой генетической болезни Гоше.

До этого специалист Ассоциации независимых аптек Елена Соколова назвала заблуждением мнение, что иностранные лекарства качественнее отечественных. По ее словам, этот миф идет еще с советских времен, когда импортные товары априори считались лучшими.

Ранее в Минобрнауки заявили, что российский препарат, содержащий наночастицы серебра и предназначенный для лечения инфекций, оказался эффективнее популярного зарубежного антибиотика. Исследование провели специалисты Томского политехнического университета вместе с коллегами из Мексики и Новосибирска.

Минздрав
здоровье
болезни
лекарства
