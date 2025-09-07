В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки «Коммерсант»: в России спрос на настойки средней крепости вырос на 25%

В России продажи настоек средней крепости с содержанием алкоголя от 21 до 30% выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает «Коммерсант». В то же время общий объем продаж таких настоек увеличился на 8,5%.

Согласно данным издания, в период с января по июль розничные продажи сладких настоек выросли на 15,5%, а продажи горьких настоек увеличились почти на 6%. Эти показатели свидетельствуют о повышении интереса к данному сегменту алкогольного рынка, сказано в публикации.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар сообщил, что продажи настоек увеличились главным образом за счет брендов «Царская» и «Ладога». В категории горьких настоек бренд «Царская» показал рост продаж на 82,7% по сравнению с предыдущим годом. В категории сладких настоек «Ладога» продемонстрировала увеличение продаж в 3,5 раза.

Как отметил эксперт, увеличение интереса к настойкам связано с повышением минимальной розничной цены на водку. С начала года ее стоимость возросла на 16,7%.

