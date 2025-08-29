День знаний — 2025
Россиянам рассказали, почему вырос спрос на диплом психолога

HR-эксперт Гепнер: стало нормальным посещать психолога для проработки травм

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России растет спрос на диплом психолога, рассказала HR-эксперт Юлия Гепнер. По ее словам, переданным «ФедералПресс», в обществе стало нормальным явлением посещать психолога, чтобы проработать травмы.

Со временем эту деятельность (психолог. — NEWS.ru) также переведут в категорию лицензионной. Поэтому сейчас те люди, кто просто прошел обучение у других психологов на курсах длиной в несколько месяцев или вебинары, можно сказать, «обнулились». Теперь им нужно получать твердые знания, — заявила она.

Ранее сообщалось, что людям, остро реагирующим на критику, следует задавать собеседнику уточняющие вопросы. Как заявила бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева, это поможет избежать обесценивания и найти пространство для роста.

До этого HR-эксперт, тренер и консультант Екатерина Великая заявила, что зумеры могут провоцировать конфликты на работе острыми высказываниями на политические темы. По ее словам, это обусловлено их категоричностью и привычкой высказывать все, что не нравится.

