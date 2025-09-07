Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 19:51

Сторонник Трампа нацелился на покупку украинских производителей дронов

Основатель ЧВК Blackwater желает купить украинские компании по выпуску БПЛА

Основатель ликвидированной частной военной компании Blackwater и сторонник президента США Дональда Трампа Эрик Принс намерен приобрести украинские предприятия, выпускающие беспилотники, пишет The Guardian со ссылкой на источники. По данным издания, его заметили в Киеве.

В столице Украины он якобы пытался установить контакты с местными производителями дронов, сказано в публикации. Информацию о целях визита Принса подтвердил и другой источник газеты.

Бывший американский спецназовец, знакомый с деятельностью оборонных предприятий на Украине, отметил, что такой интерес не удивителен. По его словам, дроны сегодня стали неотъемлемой частью работы частных военных структур. Если у компании нет беспилотников или хотя бы возможностей радиоэлектронной борьбы, она становится аутсайдером, подытожил спецназовец.

Ранее стало известно, что российские военные начали получать модульные FPV-дроны «Ключ 10». Аппараты оснащены сменными модулями видеопередачи, позволяющими оперативно переключать частоты. Новинка уже прошла испытания в зоне специальной военной операции и получила высокие оценки бойцов. Главное преимущество дрона — возможность замены модуля видеопередачи всего за 10 секунд.

ВСУ
ЧВК
дроны
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В США назвали войну, которую страна должна выиграть
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Красная луна: фото полного лунного затмения
Застройщики «Москва-Сити» столкнулись с неожиданной проблемой
«Удручающий итог»: Орбан предрек скорый крах Евросоюза
Юные музыканты погибли перед своим первым концертом
Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту
Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России
Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере
В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке
Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани
В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта
Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.