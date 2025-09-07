Сторонник Трампа нацелился на покупку украинских производителей дронов

Основатель ликвидированной частной военной компании Blackwater и сторонник президента США Дональда Трампа Эрик Принс намерен приобрести украинские предприятия, выпускающие беспилотники, пишет The Guardian со ссылкой на источники. По данным издания, его заметили в Киеве.

В столице Украины он якобы пытался установить контакты с местными производителями дронов, сказано в публикации. Информацию о целях визита Принса подтвердил и другой источник газеты.

Бывший американский спецназовец, знакомый с деятельностью оборонных предприятий на Украине, отметил, что такой интерес не удивителен. По его словам, дроны сегодня стали неотъемлемой частью работы частных военных структур. Если у компании нет беспилотников или хотя бы возможностей радиоэлектронной борьбы, она становится аутсайдером, подытожил спецназовец.

Ранее стало известно, что российские военные начали получать модульные FPV-дроны «Ключ 10». Аппараты оснащены сменными модулями видеопередачи, позволяющими оперативно переключать частоты. Новинка уже прошла испытания в зоне специальной военной операции и получила высокие оценки бойцов. Главное преимущество дрона — возможность замены модуля видеопередачи всего за 10 секунд.