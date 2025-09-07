Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России Самые высокие пенсии в России выплачивают на Чукотке

Чукотский автономный округ занимает первое место в России по размеру средних пенсионных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. В 2025 году средняя пенсия в регионе составляет 38 173 рубля в месяц, что является наивысшим показателем по стране.

Второе место занимает Ненецкий автономный округ со средней пенсией 34 823 рубля, третье — Камчатский край (34 240 рублей). Замыкают пятерку лидеров Магаданская область (34 041 рубль) и Ханты-Мансийский автономный округ (33 855 рублей). Наименьшие пенсии зафиксированы в Дагестане (17 053 рубля), Кабардино-Балкарии (17 594 рубля) и Ингушетии (17 931 рубль), что более чем в два раза ниже, чем на Чукотке.

Ранее телеведущий и актер Дмитрий Нагиев признался, что его пенсия составляет всего 20 тысяч рублей. Кроме того, он добавил, что, несмотря на хорошие заработки, он накопил только $70 тысяч (5,7 млн рублей). Эта сумма, по признанию Нагиева, кажется ему недостаточной для обеспечения старости.

До этого отец Ивана Урганта Андрей Ургант сообщил, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц. Актер даже не замечает этих денег, поскольку примерно такую сумму тратит ежедневно.