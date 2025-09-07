Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 20:19

Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России

Самые высокие пенсии в России выплачивают на Чукотке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чукотский автономный округ занимает первое место в России по размеру средних пенсионных выплат, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России. В 2025 году средняя пенсия в регионе составляет 38 173 рубля в месяц, что является наивысшим показателем по стране.

Второе место занимает Ненецкий автономный округ со средней пенсией 34 823 рубля, третье — Камчатский край (34 240 рублей). Замыкают пятерку лидеров Магаданская область (34 041 рубль) и Ханты-Мансийский автономный округ (33 855 рублей). Наименьшие пенсии зафиксированы в Дагестане (17 053 рубля), Кабардино-Балкарии (17 594 рубля) и Ингушетии (17 931 рубль), что более чем в два раза ниже, чем на Чукотке.

Ранее телеведущий и актер Дмитрий Нагиев признался, что его пенсия составляет всего 20 тысяч рублей. Кроме того, он добавил, что, несмотря на хорошие заработки, он накопил только $70 тысяч (5,7 млн рублей). Эта сумма, по признанию Нагиева, кажется ему недостаточной для обеспечения старости.

До этого отец Ивана Урганта Андрей Ургант сообщил, что его пенсия составляет 17,5 тысячи рублей в месяц. Актер даже не замечает этих денег, поскольку примерно такую сумму тратит ежедневно.

пенсии
регионы
Россия
пенсионеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп хочет посетить Казахстан
Хуситы атаковали четыре израильских города
В США высказались о позиции Запада насчет конфликта на Украине
Стал известен результат встречи футбольных сборных России и Катара
«Малиновое пузо»: Медведева попала в неприятный инцидент на футболе
Ситуация на фронтах СВО вечером 7 сентября: старики, наркоманы, дезертиры
Томаты вместо капусты: почему стоит попробовать квашеные помидоры?
Красная луна: фото полного лунного затмения
Застройщики «Москва-Сити» столкнулись с неожиданной проблемой
«Удручающий итог»: Орбан предрек скорый крах Евросоюза
Юные музыканты погибли перед своим первым концертом
Теплоход «Чайка» сел на мель в Финском заливе с 35 пассажирами на борту
Стало известно, где выплачивают самые большие пенсии в России
Один проект России перечеркнет лидерство США в газовой сфере
В Минздраве признали доминирование иностранных лекарств на рынке
Краснокнижного дельфина обнаружили в речке на Кубани
В России наблюдается рост спроса на алкогольные настойки
Американцы оценили шансы Трампа на урегулирование украинского конфликта
Эксперт объяснил цель полета американского разведчика над Черным морем
Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой
Общество

Сажаю в октябре — в июне уже цветет! Многолетник-боец с сибирской закалкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.