07 сентября 2025 в 18:28

В России ужесточают правила продажи алкоголя

ТАСС: в некоторых регионах России введут новые ограничения по продаже алкоголя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие российские регионы воспользовались законом о «наливайках» и ужесточили продажу алкоголя, сообщает ТАСС. По данным журналистов, большинство ограничений направлено на сокращение времени, когда можно купить горячительные напитки. Председатель Государственного совета Чувашии заслуженный врач республики Леонид Черкесов подчеркнул, что перед властью стоит задача защитить здоровье россиян.

Наша цель — системное решение проблемы: снижение алкоголизации, сохранение здоровья населения, защита прав жителей и искоренение псевдоресторанов, нарушающих общественный порядок, — заявил Черкесов.

При этом глава Камчатки Владимир Солодов уверен, что любые строгие ограничения приведут к росту нелегальных продаж. Однако он сообщил, что власти очень внимательно будут следить за опытом других регионов, где уже действуют строгие правила.

Ранее стало известно, что в Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу. Отмечается, что вход уже заблокирован, на воротах висит замок. Рабочие приступили к сносу павильонов, также стало известно, что от бывшего арендатора потребовали убрать все за три месяца. Что будет на месте сноса, неизвестно.

алкоголь
регионы
законы
продажи
