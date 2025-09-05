В Адлере снесут рынок, где продавали суррогатную чачу

Казачий рынок в Адлере, где продавали суррогатную чачу, которой отравились туристы, снесут, сообщает Readovka.news. Отмечается, что пройти туда уже нельзя, на воротах висит замок.

Как пишет издание, рабочие уже приступили к сносу павильонов — повсюду обломки досок и мусор. Как стало известно, бывшему арендатору сказали убрать все за три месяца, что будет на месте сноса — неизвестно. В результате отравления алкоголем, купленным на рынке в «Сириусе», по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

Ранее в Сочи арестовали двух продавцов по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, таким образом, они проведут в СИЗО до 4 октября.

Адвокат Вадим Багатурия отметил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.