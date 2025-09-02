Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 12:31

Стало известно о кризисе в лесопромышленном комплексе

Фанерные и целлюлозные компании России отчитались об убытках

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие игроки российского целлюлозно-бумажного рынка столкнулись с серьезными финансовыми трудностями, сообщило издание «Постньюс». В ряде случаев это уже привело к остановкам производства, массовым судебным разбирательствам и невыплатам зарплат уволенным работникам.

Сообщается, что многие предприятия отрасли наращивают долги, фиксируют убытки и рискуют оказаться на грани банкротства. Например, крупнейший лесопромышленный холдинг России увеличил чистый долг до 147,9 млрд рублей, хотя его выручка за 2024 год выросла на 15%, достигнув 101,9 млрд рублей.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что коксующийся уголь остается наиболее выгодным для добычи в России. При этом он отметил, что предприятия, ориентированные на энергетический уголь, сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, особенно в западных регионах страны.

