Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 12:36

Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России

Энергетик Юшков: коксующийся уголь выгодно производить в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коксующийся уголь остается наиболее выгодным для добычи в России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом он отметил, что предприятия, ориентированные на энергетический уголь, сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, особенно в западных регионах страны.

Более-менее нормально себя в России еще чувствуют те, кто добывают коксующийся уголь, который является сырьем для металлургии. Там цены выше на мировом рынке, поэтому и они чувствуют себя лучше. Лучше себя чувствуют те, кто добывают энергетический уголь в восточных регионах страны, — пояснил Юшков.

По его словам, многие угольные предприятия в России становятся нерентабельными и их поддержка за счет субсидий неэффективна в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что государству выгоднее вкладывать средства в альтернативные решения для жителей угольных поселков, чем субсидировать убыточные шахты.

Многие угольные предприятия в РФ становятся нерентабельными. Просто удерживать их на плаву за счет всевозможных субсидий, дотаций и прочего в долгосрочной перспективе для государства неэффективно. То есть эти же самые деньги надо вкладывать в то, чтобы как-то по-другому обеспечить жизнь людей, которые раньше работали или жили в угольных поселках. Это все возможно сделать, поэтому для государственного бюджета угольная отрасль давала относительно мало, — резюмировал Юшков.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов заявил, что угольная отрасль России сталкивается с серьезными экономическими трудностями — 51 предприятие уже остановлено или находится на грани закрытия. По его словам, убытки отрасли в 2024 году достигли 112,6 млрд рублей.

Россия
предприятия
шахты
энергоресурсы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Козловского простили без поездки в Донбасс? Кто стоит за его возвращением
НАТО уличили в подготовке «морских клещей» для войны с Россией
Раскрыто внушительное наследство режиссера Митты
«По нашей табели о рангах он выше»: Песков ответил Рютте насчет Мединского
Режим ЧС ввели в Воронеже из-за последствий атаки ВСУ
«Сыграл на публику»: политолог оценил желание Трампа переименовать футбол
«Это не поможет»: в США оценили поставки Украине ЗРК Patriot
Генерал вынес приговор системе ПВО Украины на фоне новых ударов
«Мисс „чего изволите“»: в Раде описали кандидата в премьеры Украины
Стало известно, как приостановка диалога с США отразится на России
На Алтае пройдет международный кинофестиваль «Вертикаль»
Орбан призвал ЕС наказать украинские власти за гибель венгра
«Такого не было никогда»: Миронов рассказал, с чем связан скачок цен на ЖКУ
Зеленский поздравил Украину со спорным праздником
Дерматолог раскрыла неочевидную опасность кроксов
На Украине приняли решение по военному положению
Назван важный нюанс в поставках НАТО американского оружия Украине
Рогов объяснил важность взятия Малиновки в Запорожской области
Нетаньяху приказал ЦАХАЛ нанести удар по ВС Сирии
«Будут продвигать»: политолог предрек смену власти на Украине
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.