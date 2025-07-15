Энергетик раскрыл, какой уголь выгодно производить в России

Коксующийся уголь остается наиболее выгодным для добычи в России, заявил NEWS.ru эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. При этом он отметил, что предприятия, ориентированные на энергетический уголь, сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, особенно в западных регионах страны.

Более-менее нормально себя в России еще чувствуют те, кто добывают коксующийся уголь, который является сырьем для металлургии. Там цены выше на мировом рынке, поэтому и они чувствуют себя лучше. Лучше себя чувствуют те, кто добывают энергетический уголь в восточных регионах страны, — пояснил Юшков.

По его словам, многие угольные предприятия в России становятся нерентабельными и их поддержка за счет субсидий неэффективна в долгосрочной перспективе. Он подчеркнул, что государству выгоднее вкладывать средства в альтернативные решения для жителей угольных поселков, чем субсидировать убыточные шахты.

Многие угольные предприятия в РФ становятся нерентабельными. Просто удерживать их на плаву за счет всевозможных субсидий, дотаций и прочего в долгосрочной перспективе для государства неэффективно. То есть эти же самые деньги надо вкладывать в то, чтобы как-то по-другому обеспечить жизнь людей, которые раньше работали или жили в угольных поселках. Это все возможно сделать, поэтому для государственного бюджета угольная отрасль давала относительно мало, — резюмировал Юшков.

Ранее заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов заявил, что угольная отрасль России сталкивается с серьезными экономическими трудностями — 51 предприятие уже остановлено или находится на грани закрытия. По его словам, убытки отрасли в 2024 году достигли 112,6 млрд рублей.