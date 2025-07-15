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15 июля 2025 в 11:34

Более 50 угольных предприятий в России остановлены или на грани закрытия

Минэнерго: 51 угольное предприятие в России закрылось или на грани закрытия

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Угольная отрасль России сталкивается с серьезными экономическими трудностями — 51 предприятие уже остановлено или находится на грани закрытия, заявил заместитель министра энергетики РФ Дмитрий Исламов. По его словам, которые приводит РИА Новости, убытки отрасли в 2024 году достигли 112,6 млрд рублей.

По итогам 2024 года убытки достигли 112,6 млрд рублей, и ситуация, к сожалению, продолжает ухудшаться. По данным Министерства энергетики, в так называемой красной зоне, это предприятия, которые остановлены либо на грани остановки, на сегодняшний день находится 51 предприятие, то есть шахты и разрезы, — сказал он.

Согласно последним данным Минэнерго, на начало 2024 года в России функционировали 179 угольных предприятий. Таким образом, под угрозой оказалось более четверти всех предприятий отрасли.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что Россия занимает лидирующие позиции по поставке угля, находясь в тройке главных экспортеров ресурса. По его словам, благодаря этому формируются стимулы для развития транспортной инфраструктуры, в первую очередь железных дорог.

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