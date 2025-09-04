Врач рассказал, где можно подхватить опасную бактерию Vibrio Врач Прокофьев: бактерией Vibrio можно заразиться через морепродукты

Бактерии Vibrio передаются с морской водой или через морепродукты, рассказал NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Он отметил, после заражения возникают симптомы, как при пищевом отравлении.

Бактерии Vibrio — это целое семейство класса бактерий, которые живут в морской воде и способны вызывать разные заболевания. Vibrio не передается от человека к человеку. Она передается только с водой либо с морепродуктами. Заражение в основном происходит за счет того, что человек проглатывает воду, зараженную патогенными бактериями, и возникают симптомы, похожие на пищевое отравление: рвота, диарея, температура, общая слабость, — сказал Прокофьев.

По его словам, единого механизма защиты от бактерий Vibrio нет. Он пояснил, что производится лечение, направленное на предотвращение размножения бактерий по организму: используются энтеросорбенты, проводится коррекция водно-электролитного баланса.

Конечно, по возможности лучше стараться обезопасить себя и не проглатывать воду, в которой вы купаетесь, очень внимательно относиться к морепродуктам, подвергать их высокой степени термической обработки. Заболевание известное, есть эффективные схемы лечения, поэтому самое важное — это своевременно обратиться к врачу, — заключил Прокофьев.

Ранее десятки российских туристов пожаловались на отравление после отдыха на пляжах Турции. Инфекцию вызывает бактерия Vibrio, которая размножается в теплой морской воде и может приводить к тяжелым осложнениям.