Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 17:56

Врач рассказал, где можно подхватить опасную бактерию Vibrio

Врач Прокофьев: бактерией Vibrio можно заразиться через морепродукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бактерии Vibrio передаются с морской водой или через морепродукты, рассказал NEWS.ru врач общей практики Денис Прокофьев. Он отметил, после заражения возникают симптомы, как при пищевом отравлении.

Бактерии Vibrio — это целое семейство класса бактерий, которые живут в морской воде и способны вызывать разные заболевания. Vibrio не передается от человека к человеку. Она передается только с водой либо с морепродуктами. Заражение в основном происходит за счет того, что человек проглатывает воду, зараженную патогенными бактериями, и возникают симптомы, похожие на пищевое отравление: рвота, диарея, температура, общая слабость, — сказал Прокофьев.

По его словам, единого механизма защиты от бактерий Vibrio нет. Он пояснил, что производится лечение, направленное на предотвращение размножения бактерий по организму: используются энтеросорбенты, проводится коррекция водно-электролитного баланса.

Конечно, по возможности лучше стараться обезопасить себя и не проглатывать воду, в которой вы купаетесь, очень внимательно относиться к морепродуктам, подвергать их высокой степени термической обработки. Заболевание известное, есть эффективные схемы лечения, поэтому самое важное — это своевременно обратиться к врачу, — заключил Прокофьев.

Ранее десятки российских туристов пожаловались на отравление после отдыха на пляжах Турции. Инфекцию вызывает бактерия Vibrio, которая размножается в теплой морской воде и может приводить к тяжелым осложнениям.

отравления
болезни
врачи
Россия
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
С яблочным вкусом: маринованная капуста на зиму с пряном маринаде
В работе Steam зафиксировали массовый сбой
Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки
«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»
«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе
Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами
На Западе остались в шоке от слов Каллас о роли СССР в победе над нацизмом
Чиновница сношала девочку-подростка, снимая на видео: жертву травят в Сети
Зеленский раскрыл реакцию Трампа на закупку Словакии и Венгрии нефти из РФ
В Адыгее женщине предложили взять кредит на ремонт окон после атаки дронов
Неадекват напал на девушку за рулем такси, назвал лошадью и попал на видео
«Доллар мертв»: в США пришли к неутешительным выводам после саммита ШОС
Сбежал с СВО, чтобы насиловать: в Уфе судят дезертира-педофила
Коронавирус, инсульт, потеря голоса: куда пропала певица Ая из «Города 312»
Депутат прошлась по барам в Петербурге и решила им помочь
Российская пловчиха рассказала о хейте из-за смены гражданства
Онищенко рассказал, вспышку какой опасной инфекции скрывает Турция
Курс евро пробил отметку в 95 рублей впервые с конца июля
ВС России накрыли важный объект ВСУ в Черниговской области
Ватикан назвал условие освобождения заложников ХАМАС
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.