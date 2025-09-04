«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»

У западных стран нет единой позиции по конфликту на Украине, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, на текущем этапе прогресс на мирном треке вряд ли возможен. Также политолог подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не готов поддерживать инициативы европейских лидеров.

Проблема в том, что нет консолидированной позиции Запада в отношении Украины. Европа всего хочет, но очевидно, что американцы сейчас не готовы реализовывать европейские мечты. Поэтому пока нет никакого дипломатического успеха. Тем более что все это они пытаются компенсировать на фоне китайского парада и встреч лидеров Китая, Индии, России и Северной Кореи. Но пока реально ничего не получается. Я так понимаю, что переговоры пробуксовывают. На нашу инициативу [украинский лидер Владимир] Зеленский уже отказался прилететь в Москву. Все остальное тоже как-то пробуксовывает. Поэтому ни о каком сейчас дипломатическом сдвиге не может быть и речи, — объяснил Блохин.

Также он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам очередной встречи «коалиции желающих» лишено всякого смысла, хоть и звучало очень пафосно. Политолог пояснил, что в настоящий момент европейские страны не будут отправлять свои войска на Украину.

26 стран готовы отправить войска, но только после завершения конфликта. Если будет заморозка конфликта, стороны сядут за стол переговоров и Россия согласится на это размещение, тогда эти войска будут. Сейчас никто из них отправлять войска не будет. Если бы они хотели, они бы давно уже их отправили. Они бы не только оружие отправляли, а сами бы воевали на поле боя. То есть Макрон подчеркивает, что в текущих условиях никто воевать не собирается. Они собираются просто отправить войска, когда будет заморозка конфликта и некая стабилизация. Если мы на это пойдем. Понятно, что мы на это не пойдем. Поэтому это вроде бы пафосные слова, но на самом деле ни о чем, — подытожил Блохин.

Ранее издание «Страна.ua» заявило, что Зеленский не намерен ехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Свою позицию он озвучил 4 сентября на пресс-конференции во Франции по итогам переговоров «коалиции желающих».