Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:15

«Пафосные слова»: политолог об итогах встречи «коалиции желающих»

Политолог Блохин: у Запада нет консолидированной позиции по Украине

Фото: Ana LÃƒÂ³Pez GarcÃƒÂ­A/Europa/Global Look Press

У западных стран нет единой позиции по конфликту на Украине, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, на текущем этапе прогресс на мирном треке вряд ли возможен. Также политолог подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не готов поддерживать инициативы европейских лидеров.

Проблема в том, что нет консолидированной позиции Запада в отношении Украины. Европа всего хочет, но очевидно, что американцы сейчас не готовы реализовывать европейские мечты. Поэтому пока нет никакого дипломатического успеха. Тем более что все это они пытаются компенсировать на фоне китайского парада и встреч лидеров Китая, Индии, России и Северной Кореи. Но пока реально ничего не получается. Я так понимаю, что переговоры пробуксовывают. На нашу инициативу [украинский лидер Владимир] Зеленский уже отказался прилететь в Москву. Все остальное тоже как-то пробуксовывает. Поэтому ни о каком сейчас дипломатическом сдвиге не может быть и речи, — объяснил Блохин.

Также он отметил, что заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам очередной встречи «коалиции желающих» лишено всякого смысла, хоть и звучало очень пафосно. Политолог пояснил, что в настоящий момент европейские страны не будут отправлять свои войска на Украину.

26 стран готовы отправить войска, но только после завершения конфликта. Если будет заморозка конфликта, стороны сядут за стол переговоров и Россия согласится на это размещение, тогда эти войска будут. Сейчас никто из них отправлять войска не будет. Если бы они хотели, они бы давно уже их отправили. Они бы не только оружие отправляли, а сами бы воевали на поле боя. То есть Макрон подчеркивает, что в текущих условиях никто воевать не собирается. Они собираются просто отправить войска, когда будет заморозка конфликта и некая стабилизация. Если мы на это пойдем. Понятно, что мы на это не пойдем. Поэтому это вроде бы пафосные слова, но на самом деле ни о чем, — подытожил Блохин.

Ранее издание «Страна.ua» заявило, что Зеленский не намерен ехать в Москву на встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Свою позицию он озвучил 4 сентября на пресс-конференции во Франции по итогам переговоров «коалиции желающих».

Европа
Украина
США
Россия
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.