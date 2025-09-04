Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:30

Алаудинов назвал наиболее вероятную кандидатуру нового президента Украины

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов выразил мнение в интервью NEWS.ru, что президентом Украины после Владимира Зеленского может стать Валерий Залужный. Собеседник назвал его «более здравомыслящим» в сравнении с нынешним лидером украинского государства.

Залужный сегодня представляет Украину, скажем, в той же Англии, наработал связи. Ну и в принципе более здравомыслящий человек, нежели Зеленский, — отметил Алаудинов.

Он предположил, что Залужный будет прислушиваться к рекомендациям президента США Дональда Трампа. И вместе с ним, вероятно, попытается приостановить военный конфликт с Россией, выразил мнение собеседник.

Залужный будет пытаться, во-первых, угодить Трампу. А во-вторых, понимает, что Украине нужна передышка — перевооружиться, переформировать воинские подразделения. <...> При любом раскладе, думаю, будет пытаться заключить временный мир с Россией, — полагает боевой генерал.

Однако и в этом случае, подчеркнул Алаудинов, рано или поздно конфликт может снова перейти в горячую стадию. Поэтому СВО должна быть продолжена до полной победы России, считает командир спецназа «Ахмат».

Рано или поздно Украиной будет снова найден предлог, который опять приведет к войне против России. Поэтому мы либо додавливаем и побеждаем, либо имеем в скором времени опять новый конфликт, — отметил собеседник.

Ранее Алаудинов выразил мнение, что Трамп боится объединения России и Китая. Союз этих государств, по мнению боевого генерала, ставит под угрозу мировое лидерство Штатов.

Также командир «Ахмата» сообщил, что российские войска могут дойти до Приднестровья. Это одна из стратегических задач СВО, которые военнослужащие держат в уме.

