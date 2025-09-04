Командир спецназа «Ахмат» раскрыл ближайший маршрут движения ВС России

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru сообщил, что российские войска могут дойти до Приднестровья. Это одна из стратегических задач СВО, которые военнослужащие держат в уме, сообщил собеседник. Министерство обороны РФ не комментировало его слова.

Я так думаю, наша задача состоит в том, чтобы соединиться с Приднестровьем и иметь сухопутный коридор. Это должно быть нашей задачей номер один, а не четыре региона, — заявил Алаудинов.

Однако он допустил, что задача может поменяться. Это произойдет в том случае, если украинская сторона будет готова к переговорам на выгодных для России условиях, пояснил генерал.

Если украинская сторона решит любыми путями с Россией договориться и подписать долгосрочный мирный договор, признав за нами те территории, которые конституционно являются нашими, я думаю, что Верховный главнокомандующий будет принимать решение. То есть уже будет зависеть от того, как себя поведет наш противник, — резюмировал собеседник.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что бои на окраинах Купянска говорят о продолжении общего наступления российской армии для взятия под контроль всей территории ЛНР и ДНР. По его словам, это создает большие трудности для ВСУ.