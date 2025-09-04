Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 10:17

Командир спецназа «Ахмат» раскрыл ближайший маршрут движения ВС России

Алаудинов допустил наступление ВС РФ вплоть до Приднестровья

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Командир отряда специального назначения «Ахмат» Апти Алаудинов в интервью NEWS.ru сообщил, что российские войска могут дойти до Приднестровья. Это одна из стратегических задач СВО, которые военнослужащие держат в уме, сообщил собеседник. Министерство обороны РФ не комментировало его слова.

Я так думаю, наша задача состоит в том, чтобы соединиться с Приднестровьем и иметь сухопутный коридор. Это должно быть нашей задачей номер один, а не четыре региона, — заявил Алаудинов.

Однако он допустил, что задача может поменяться. Это произойдет в том случае, если украинская сторона будет готова к переговорам на выгодных для России условиях, пояснил генерал.

Если украинская сторона решит любыми путями с Россией договориться и подписать долгосрочный мирный договор, признав за нами те территории, которые конституционно являются нашими, я думаю, что Верховный главнокомандующий будет принимать решение. То есть уже будет зависеть от того, как себя поведет наш противник, — резюмировал собеседник.

Ранее военный эксперт Михаил Онуфриенко заявил, что бои на окраинах Купянска говорят о продолжении общего наступления российской армии для взятия под контроль всей территории ЛНР и ДНР. По его словам, это создает большие трудности для ВСУ.

Апти Алаудинов
Специальная военная операция
ВС РФ
Украина
Приднестровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Останки пропавшего три года назад мужчины нашли в выгребной яме
На ВЭФ обсудили будущее творческого сектора экономики России
Дети оказались под угрозой из-за пьяного мужчины с ножом
На Западе узнали, к чему «коалиция желающих» попытается подтолкнуть Трампа
На границе Евразии и Америки произошло сильное землетрясение
Нетаньяху запретил президенту европейской страны посещать Израиль
Апти Алаудинов сообщил о последствиях смерти Парубия для украинской власти
Стало известно, почему простаивают центры подготовки спортсменов
Российские таможенники задержали китаянку с когтями медведя
Нарколабораторию с украинским следом накрыли под Новосибирском
В России упростят закупки для школ и вузов
На Западе заявили о плачевном положении ВСУ из-за ударов российских дронов
Поклонская указала, кто стоит за трагедией Украины и России
Как пожарить свинину, чтобы она была мягкой: простая инструкция
Медведев призвал лишить Лондон ценностей Британской Короны
Готовим домашнее мороженое из сливок и сгущенки по очень простому рецепту
В Португалии объявлен траур после крушения фуникулера в Лиссабоне
Готовим нежный салат из крабовых палочек по классическому рецепту
На Урале стрела башенного крана пробила голову мужчине
В Госдуме дали прогноз на возвращение российского флага на Олимпиаде-2028
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.