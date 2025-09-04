Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:17

Замглавы Минстроя призвал кассиров уходить на стройки

Замглавы Минстроя Стасишин: на стройках кассиров ждут высокие зарплаты

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Замглавы Минстроя России Никита Стасишин призвал кассиров переходить работать на стройки из-за более высокой заработной платы, сообщает РИА Новости. Об этом министр заявил на Восточном экономическом форуме, комментируя активное внедрение касс самообслуживания в ретейле, сокращающее число сотрудников на кассах.

Мы ждем на стройках всех кассиров. Поверьте, зарплаты на стройках больше. Коллеги, больше внедряйте цифровых технологий, тогда больше высокооплачиваемых кадров придет на стройку, — отметил Стасишин.

По словам замминистра, тенденция к сокращению кассиров связана с автоматизацией и цифровизацией торговли. На сессии «Обновление дальневосточных городов. Планы и реализация» также обсуждалось переобучение сотрудников и возможность для них получать высокую зарплату в строительной отрасли.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что средняя зарплата россиян в первом полугодии 2025 года выросла на 14,5% и достигла 96,22 тысячи рублей. А во втором квартале показатель впервые превысил 100 тысяч рублей. Экономист отметил ускорение роста зарплат, которое помогает привлекать специалистов и стимулировать экономику.

