«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе

Президент Дональд Трамп вернул США к принципу сдерживания «мир через силу», восстановив основы национальной безопасности после периода «потери курса», заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, американский лидер, подобно бывшему президенту страны Рональду Рейгану, делает акцент на мощи как средстве обеспечения мира и сдерживания, а не на уступках, передает РИА Новости.

Рональд Рейган был во многом похож на моего начальника — сосредоточен на базовых принципах, достижении мира через силу. Сегодня президент Трамп вернул Америку на этот путь силы. Он понимает, что сдерживание достигается не уступками, а мощью, — высказался руководитель Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что Трамп поручил Пентагону подготовить вооруженные силы к противодействию России и Китаю, которые в последние годы усилили сотрудничество. По его словам, необходимость такого шага связана с тем, что позиции Вашингтона были ослаблены предыдущей администрацией. Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к войне, однако именно готовность к ней является гарантией национальной безопасности. Он также добавил, что американская армия сохранит мощь во всех сферах — в космосе, в воздухе, на море и под водой.