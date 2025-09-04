Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:14

«Путь силы»: в Пентагоне сделали неоднозначное заявление о Трампе

Глава Пентагона Хегсет: Трамп вернул США на путь сдерживания через силу

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Дональд Трамп вернул США к принципу сдерживания «мир через силу», восстановив основы национальной безопасности после периода «потери курса», заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, американский лидер, подобно бывшему президенту страны Рональду Рейгану, делает акцент на мощи как средстве обеспечения мира и сдерживания, а не на уступках, передает РИА Новости.

Рональд Рейган был во многом похож на моего начальника — сосредоточен на базовых принципах, достижении мира через силу. Сегодня президент Трамп вернул Америку на этот путь силы. Он понимает, что сдерживание достигается не уступками, а мощью, — высказался руководитель Пентагона.

Ранее Хегсет заявил, что Трамп поручил Пентагону подготовить вооруженные силы к противодействию России и Китаю, которые в последние годы усилили сотрудничество. По его словам, необходимость такого шага связана с тем, что позиции Вашингтона были ослаблены предыдущей администрацией. Хегсет подчеркнул, что США не стремятся к войне, однако именно готовность к ней является гарантией национальной безопасности. Он также добавил, что американская армия сохранит мощь во всех сферах — в космосе, в воздухе, на море и под водой.

США
Дональд Трамп
Пит Хегсет
Пентагон
сила
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стармер чудом избежал подрыва на «секс-бомбе» в британском парламенте
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, насколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.