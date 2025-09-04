Зеленский снова съязвил об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» антироссийскими ограничениями. Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что Украина «нашла такой вид санкций».

Зеленский также отметил, что президент США Дональд Трамп якобы выразил недовольство тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть. По его словам, глава Белого дома согласился с позицией Киева, что нужно помешать Москве торговать энергоресурсами.

Ранее стало известно, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновились. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате удара по магистрали украинской армией.