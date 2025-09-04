Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 19:52

Зеленский снова съязвил об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

Зеленский назвал атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» антироссийскими санкциями

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Domenico Cippitelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал атаки ВСУ на нефтепровод «Дружба» антироссийскими ограничениями. Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном он заявил, что Украина «нашла такой вид санкций».

Зеленский также отметил, что президент США Дональд Трамп якобы выразил недовольство тем, что Венгрия и Словакия продолжают покупать российскую нефть. По его словам, глава Белого дома согласился с позицией Киева, что нужно помешать Москве торговать энергоресурсами.

Ранее стало известно, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию возобновились. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил об атаке ВСУ 18 августа на распределительную станцию нефтепровода «Дружба» в Брянской области, через которую осуществляется транзит в Венгрию. Он подтвердил временную приостановку поставок в результате удара по магистрали украинской армией.

Украина
Владимир Зеленский
атаки ВСУ
нефтепровод Дружба
санкции
