04 сентября 2025 в 19:09

Раскрыты причины гибели немецких политиков перед выборами

Le Figaro: кандидаты от АдГ скончались от естественных причин

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Шесть кандидатов от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которые скончались незадолго до муниципальных выборов 14 сентября в земле Северный Рейн — Вестфалия, умерли по естественным причинам. Также утверждается, что кто-то из политиков мог умереть в результате самоубийства.

Череда трагических случаев с разницей в несколько недель вызвала предположения среди пользователей Сети о возможных «замаскированных убийствах» политиков. Однако официальные источники опровергают эти версии. Представитель регионального избирательного округа выразил соболезнования в связи с гибелью кандидатов и отметил, что подобные инциденты, к сожалению, периодически происходят в ходе любых избирательных кампаний.

Ранее почти два десятка кандидатов от различных политических партий скончались в предвыборный период в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия на западе Германии. Местные СМИ со ссылкой на председателя избирательной комиссии Монику Виссман писали, что зафиксировано 16 случаев смерти участников муниципальных выборов, которые должны состояться 14 сентября.

До этого профессор экономики Стефан Хомбург информировал о четырех случаях смерти кандидатов от правой партии «Альтернатива для Германии», которые планировали участвовать в сентябрьских выборах. По его словам, все эти смерти произошли в течение последних двух недель, что со статистической точки зрения выглядит крайне маловероятным.

Германия
смерти
выборы
политики
