04 сентября 2025 в 15:39

Германию накрыла волна загадочных смертей кандидатов перед выборами

Bild: в Германии перед выборами скончались 16 кандидатов от разных партий

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почти два десятка кандидатов от разных партий скончались в преддверии выборов в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщает газета Bild со ссылкой на председателя избирательной комиссии Монику Виссман. По ее словам, на данный момент ей известно о 16 случаях смерти участников муниципальных выборов, запланированных на 14 сентября.

Глава избирательной комиссии земли Северный Рейн-Вестфалия сообщает о новых случаях смерти кандидатов муниципальных выборов, [запланированных на] 14 сентября. На данный момент ей известно о 16 случаях смерти, — говорится в сообщении.

Ранее немецкий профессор экономики Стефан Хомбург сообщил, что четверо кандидатов от правой партии «Альтернатива для Германии», которые должны были участвовать в сентябрьских муниципальных выборах в Северном Рейне — Вестфалии, внезапно скончались за последние две недели. По его словам, с точки зрения статистики такая ситуация выглядит «совершенно невероятной».

Кроме того, в немецкой земле Северный Рейн — Вестфалия накануне муниципальных выборов умер седьмой кандидат от партии «Альтернатива для Германии». Умер 80-летний Ханс-Иоахим Кинд, выдвигавшийся в округе Кременхолль города Ремшайд.

Германия
выборы
кандидаты
смерти
