03 сентября 2025 в 16:01

В Германии умер седьмой кандидат от партии АдГ перед выборами

Фото: Jan-Philipp Strobel/dpa/Global Look Press

В земле Северный Рейн — Вестфалия (ФРГ) накануне муниципальных выборов скончался седьмой кандидат от партии «Альтернатива для Германии», сообщает Dei Welt. Умер 80-летний Ханс-Иоахим Кинд, который баллотировался в районе Кременхолль города Ремшайд.

По данным местного отделения АдГ, Кинд ушел из жизни после продолжительной болезни. Заместитель председателя партии в Северном Рейне — Вестфалии Кей Готтшалк опроверг слухи о возможной криминальной подоплеке. По его словам, у части умерших политиков имелись серьезные хронические заболевания.

Мы, конечно, будем рассматривать дела с должной деликатностью и тщательностью. Но нет никаких доказательств того, что это убийство или что-то подобное, — сказал Готтшалк.

Ранее политолог Александр Рар заявил, что влияние ультраправой партии «Альтернатива для Германии» растет, потому что она выступает против беженцев-тунеядцев. По его словам, нынешний миграционный кризис — один из самых серьезных для властей ФРГ. Среди беженцев много тех, кто приезжает в Германию, понимает, что его никто заставлять трудиться не будет, и не работает. В то же время есть и те, кто хотел бы работать и зарабатывать, но им мешает бюрократия.

Германия
альтернатива для Германии
умершие
политики
