Хотят 10%: бизнес давит на ЦБ. Что будет с ключевой ставкой в сентябре

Уже 12 сентября Банк России проведет очередное заседание по ключевой ставке, и призывы опустить ее слышаться все чаще. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что необходимо снижение до 16%, а «приемлемой» для российской экономики на следующих год была бы ставка 10–12%. Послушает ли ЦБ бизнес и банкиров — в материале NEWS.ru

Каких решений ждут от ЦБ бизнес и банкиры

В июле, после того, как регулятор снизил ставку до 18%, глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России возвращается к целевому значению, но не столь быстрыми темпами, как хотелось бы. Поэтому до конца года Банк России прогнозирует снижение ключевой ставки на 100–200 базисных пунктов.

Но участников рынка столь медленный темп не устраивает. Вслед за президентом РСПП Александром Шохиным, опустить ставку до 12% призвал и глава Сбербанка Герман Греф.

Сейчас у бизнеса действительно сформировался запрос на снижение стоимости кредитов, поскольку высокая ключевая ставка ограничивает инвестиционную активность и делает их менее доступными, считает член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

«Однако важно понимать, что задача ЦБ гораздо шире, чем просто откликаться на запросы предпринимателей: регулятор отвечает за устойчивость цен и финансовую стабильность», — отмечает собеседник NEWS.ru

Что будет с ключевой ставкой в сентябре

Но реальные предпосылки для смягчения денежно-кредитной политики, по мнению Тумина, все-таки начинают появляться. Инфляция постепенно замедляется — рост цен на потребительские товары в последние месяцы снижается. Кроме того, Минэкономразвития и Минфин указывают на укрепление бюджетной и внешнеторговой устойчивости, что формирует пространство для более мягких решений.

«Снижение ключевой ставки — это не одномоментный шаг под давлением бизнеса, а последовательный процесс, выстроенный на базе макроэкономических индикаторов. Как только ЦБ увидит устойчивое закрепление инфляции в целевом диапазоне и стабилизацию ожиданий, окно для снижения ставки действительно откроется», — рассуждает эксперт.

Ну а пока регулятор будет действовать крайне осторожно и осмотрительно, считает профессор РЭУ им. Плеханова Наталья Проданова. «Скорее всего, уже на ближайшем заседании будет принято решение о снижении ключевой ставки до 17%», — говорит она NEWS.ru.

По словам эксперта, такое решение будет продиктовано устойчиво низким уровнем инфляции, наблюдающимся в последние недели уходящего лета.

А вот экономист, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко полагает, что ЦБ сейчас выбирает между двумя путями — снизить ключевую ставку или до 16%, или до 17%. И вероятность развития этих сценариев — 50 на 50.

«Это будет плавное снижение, продолжение такой „кошачьей политики“ Центробанка, чтобы не перевести экономику из охлаждения сразу в перегрев. Пока это максимум, на который сейчас может решиться ЦБ. А до конца года вероятна планка и в 15%», — говорит эксперт в беседе с NEWS.ru

Что будет со ставками по вкладам и кредитам

В ожидании сентябрьского заседания ЦБ крупные банки начинают снижать проценты по депозитам уже сейчас, замечает Проданова. Самая высокая процентная ставка по вкладам предлагается исключительно на краткосрочные вложения, добавляет она.

Тем, у кого деньги «закрыты» на вкладе на год и более, нужно непременно его оставлять и продолжать дальше жить на проценты, считает Литвиненко. А для тех, у кого срок депозита вскоре подойдет к концу, лучше смотреть в сторону совершения крупных приобретений.

«Любое снижение ставки в той или иной степени провоцирует инфляцию, и сентябрь в этом смысле — традиционно месяц роста инфляции», — предупреждает эксперт. По ее словам, разогнать инфляцию могут и более доступные займы в банках. В июле, даже в условиях ключевой ставки в 18%, россияне набрали кредитов на 175 млрд рублей. При ее снижении спрос на займы может вырасти.

Но рост цен будет заметен не сразу. Его мы увидим только в октябре — декабре — порядка 1,5–2%, и в первую очередь под раздачу попадет ежемесячная потребительская корзина россиян, то есть продукты питания, прогнозирует Литвиненко.

Что будет с курсом рубля

Сейчас доходность рублевых инструментов — вблизи 20%, и вкладываться в валюту попросту нет смысла, уверена СЕО брокера Mind Money (ex «Церих») Юлия Хандошко. Со снижением ставки эта доходность, конечно, тоже упадет, но в целом курс рубля давно зависит больше от геополитической ситуации, чем от рыночной, подчеркивает собеседница NEWS.ru.

Так что вердикт ЦБ по ключевой ставке не окажет влияния на курс доллара, и, вероятнее всего, до конца осени он останется на текущих значениях — в пределах 80–81 рубля, заключает эксперт.

