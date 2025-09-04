Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 19:30

«Недорезанные» россияне и кровь в багажнике: главные ЧП дня

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье мигрант назвал россиян «недорезанными» во время ссоры с женщиной, в Удмуртии муж расчленил жену и расфасовал по пакетам, в Ижевске птица врезалась в лицо мальчика, в Татарстане мужчина поджег квартиру с пенсионеркой — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мигрант с русофобные репликами попал на видео

В Подмосковье угрозы мигранта местной жительнице попали на видео, пишет Lenta.ru. Поводом к этому стал конфликт на бытовой почве. По словам россиянки, иностранец грозился подбросить ей некий предмет, от которого «руки-ноги поотлетают».

Во время ссоры мужчина также высказал россиянке: «Вот мы вас тогда не дорезали». Канал связывает это с исходом русского населения из Таджикистана во время распада Советского Союза.

Мигрант попал на камеру видеонаблюдения, фрагмент записи опубликовал националистический канал. На нем видно мужчину с выдающимся вперед животом, залысинами и густой бородой.

Россиянин расчленил жену

Житель города Глазова в Удмуртии убил свою супругу во время ссоры и заявил в полицию о пропаже женщины. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез их в лес. Однако в багажнике автомобиля россиянина остались следы крови, которые заметили полицейские.

«В багажнике автомобиля подозреваемого сыщики обнаружили следы крови. Экспертиза показала, что биоматериал принадлежит пропавшей женщине. После чего оперативники задержали подозреваемого», — говорится в сообщении УМВД.

После задержания подозреваемый сознался в совершенном преступлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Житель Удмуртии был заключен под стражу.

Птица чуть не лишила ребенка зрения

Подросток в Ижевске получил серьезную травму глаз после столкновения с птицей во время езды на велосипеде, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии. 16-летний школьник обратился в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения и туман перед глазами. Юноше оказали экстренную помощь и провели операцию, он идет на поправку.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Он ехал за рулем велосипеда без средств защиты и на большой скорости столкнулся с птицей. Подросток получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру», — рассказали в Минздраве.

Пенсионерка погибла в пожаре

Пожар унес жизнь 52-летней женщины-инвалида в Татарстане, сообщает СУ СК России по республике. По данным ведомства, 51-летний сожитель сестры погибшей намеренно устроил поджог. Пожарные нашли тело женщины ночью 1 сентября в ходе тушения частного дома.

Инцидент произошел в одном из сел Лениногорского района. Подозреваемого задержали, а в ходе следственных мероприятий выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения поджег веранду дома, где проживала потерпевшая, после чего скрылся. Злоумышленник действовал на почве личной неприязни, уточнили в СК.

Женщина, которая передвигалась с трудом, не смогла спастись из огня и погибла. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Расследование трагедии продолжается, а мужчине вменяют убийство общеопасным способом.

Читайте также:

«От этой девочки одни беды»: мать помогла сыну закопать труп девушки

Придумал имя и работал за наличку: маньяк из Tinder скрывался два года

Хотел утащить в лес: под Петербургом женщина спасла девочку от педофила

Выкинул старушку из окна и уволок: извращенец изнасиловал бабушку до смерти

«Сжечь эту кроватку»: педофил-рецидивист изнасиловал девочку до полусмерти

поджоги
убийства
уголовные дела
Россия
происшествия
криминал
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Четырехлетняя девочка утонула на мелководье в Адриатическом море
Трамп отказался от помощи граничащим с Россией странам
Украинские кол-центры начали атаковать новые страны
В Центробанке объяснили, как обезопасить себя от блокировки карты
В Германии пришли к неутешительному выводу насчет «экономического поворота»
Хит вашей зимней кладовой: сочная и острая маринованная капуста
Россияне начали штурмовать Хогвартс, но не в Лондоне
«Карл слаб»: британской монархии предрекли незавидное будущее
В РСТ раскрыли, на сколько вырастет турпоток из Китая в РФ при безвизе
Знаменитый боец UFC начал президентскую кампанию
Стало известно, как торговые войны могут снизить мировой рост экономики
Удивительные животные, которые почти не пьют воду
Суд принял важное решение по таджикской организации «Ватан»
Пенсионерка неожиданно «ожила» в больнице Петербурга
Небензя обозначил, что нужно учесть для мирного урегулирования на Украине
«Ущербный фюрер-канцлер»: канцлер Мерц ведет Германию в пропасть
Украина во мраке, маневр Путина, лютое пекло во Львове: что будет дальше
Эстония нашла способ облегчить жизнь союзникам в НАТО
МИД: РФ не уклонялась от выплат пострадавшим и жертвам авиакатастрофы AZAL
Слухи о болезни, бегство из Италии, критика СВО: как сейчас живет Ротару
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.