«Недорезанные» россияне и кровь в багажнике: главные ЧП дня

В Подмосковье мигрант назвал россиян «недорезанными» во время ссоры с женщиной, в Удмуртии муж расчленил жену и расфасовал по пакетам, в Ижевске птица врезалась в лицо мальчика, в Татарстане мужчина поджег квартиру с пенсионеркой — NEWS.ru рассказывает про громкие новости из рубрики «Происшествия» за день.

Мигрант с русофобные репликами попал на видео

В Подмосковье угрозы мигранта местной жительнице попали на видео, пишет Lenta.ru. Поводом к этому стал конфликт на бытовой почве. По словам россиянки, иностранец грозился подбросить ей некий предмет, от которого «руки-ноги поотлетают».

Во время ссоры мужчина также высказал россиянке: «Вот мы вас тогда не дорезали». Канал связывает это с исходом русского населения из Таджикистана во время распада Советского Союза.

Мигрант попал на камеру видеонаблюдения, фрагмент записи опубликовал националистический канал. На нем видно мужчину с выдающимся вперед животом, залысинами и густой бородой.

Россиянин расчленил жену

Житель города Глазова в Удмуртии убил свою супругу во время ссоры и заявил в полицию о пропаже женщины. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез их в лес. Однако в багажнике автомобиля россиянина остались следы крови, которые заметили полицейские.

«В багажнике автомобиля подозреваемого сыщики обнаружили следы крови. Экспертиза показала, что биоматериал принадлежит пропавшей женщине. После чего оперативники задержали подозреваемого», — говорится в сообщении УМВД.

После задержания подозреваемый сознался в совершенном преступлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Житель Удмуртии был заключен под стражу.

Птица чуть не лишила ребенка зрения

Подросток в Ижевске получил серьезную травму глаз после столкновения с птицей во время езды на велосипеде, сообщила пресс-служба Минздрава Удмуртии. 16-летний школьник обратился в больницу с жалобами на резкое ухудшение зрения и туман перед глазами. Юноше оказали экстренную помощь и провели операцию, он идет на поправку.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Он ехал за рулем велосипеда без средств защиты и на большой скорости столкнулся с птицей. Подросток получил контузию глаза и обширное кровоизлияние в переднюю камеру», — рассказали в Минздраве.

Пенсионерка погибла в пожаре

Пожар унес жизнь 52-летней женщины-инвалида в Татарстане, сообщает СУ СК России по республике. По данным ведомства, 51-летний сожитель сестры погибшей намеренно устроил поджог. Пожарные нашли тело женщины ночью 1 сентября в ходе тушения частного дома.

Инцидент произошел в одном из сел Лениногорского района. Подозреваемого задержали, а в ходе следственных мероприятий выяснилось, что он в состоянии алкогольного опьянения поджег веранду дома, где проживала потерпевшая, после чего скрылся. Злоумышленник действовал на почве личной неприязни, уточнили в СК.

Женщина, которая передвигалась с трудом, не смогла спастись из огня и погибла. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в виде заключения под стражу. Расследование трагедии продолжается, а мужчине вменяют убийство общеопасным способом.

