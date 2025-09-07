Пьяные цыгане из Серпухова подрались с дорожниками на лопатах

На трассе возле Серпухова столкнулись пьяные цыгане и сотрудники дорожных служб, передает Telegram-канал «Большой Серпухов — новости». Стороны дрались на лопатах.

Дорожники ремонтировали трассу, в связи с чем там действовал реверсивный режим движения. Не обращая внимания на сигнал светофора, автомобиль, предположительно под управлением ребенка 13 лет, начал ехать навстречу потоку, сообщили авторы канала.

Отмечается, что в салоне авто также находились двое цыган с признаками алкогольного опьянения и еще один ребенок. По информации канала, взрослые вышли из машины и устроили скандал с другими водителями и дорожниками, который перерос в драку. Дважды схлестнувшись с остальными участниками движения, один из цыган сел за руль авто, и все отправились далее в сторону Серпухова.

Ранее в Челябинской области 17-летнему подростку из цыганской диаспоры дали 9 лет и 10 месяцев воспитательной колонии за убийство женщины-таксиста в октябре 2024 года в Коркино. Вину подросток не признал. Разбирательство вел областной суд. Следствие установило, что подсудимый сначала с ножом напал на женщину, а потом угнал ее авто.