Глава села в ХМАО пойдет под суд из-за правонарушения Главу Тундрино в ХМАО Начинова обвинили в вождении в нетрезвом виде

Глава Тундрино Сургутского района Сергей Начинов был задержан сотрудниками ГАИ по обвинению в вождении в нетрезвом виде, о чем свидетельствует информация, размещенная на сайте Сургутского районного суда ХМАО. Согласно ей, судебное заседание назначено на 15 сентября нынешнего года.

Чиновнику были предъявлены обвинения по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ. Эта статья предполагает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортными средствами на период от полутора до двух лет за вождение в нетрезвом виде.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что в Красноярском крае пьяный водитель на ВАЗ-2114 попытался скрыться от полиции и врезался в кювет. По данным ведомства, происшествие случилось ночью на 33 км автодороги Уяр–Заозерный. Госавтоинспекторы заметили машину, ехавшую с высокой скоростью, и при требовании остановиться водитель проигнорировал сигнал, после чего началась погоня.

Кроме того, в Петербурге полицейские с применением оружия задержали 29-летнего водителя каршеринга, находившегося в нетрезвом состоянии и устроившего гонки с правоохранителями на проспекте Испытателей. Водитель Chery Tiggo не останавливался по требованию полиции и продолжал погоню, подвергая опасности жизнь и здоровье других участников дорожного движения.