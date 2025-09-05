Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 13:56

Пьяный лихач пытался скрыться от ДПС и вылетел в кювет

В Красноярском крае погоня со стрельбой закончилась попаданием в кювет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нетрезвый лихач на ВАЗ-2114 вылетел в кювет, пытаясь скрыться от полиции в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе МВД России. По информации ведомства, инцидент произошел ночью на 33 километре автодороги Уяр-Заозерный. Сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль, движущийся на высокой скорости, однако на требование об остановке водитель не отреагировал, и полицейские пустились за ним в погоню.

Приближаясь к поселку Громадск, автоинспекторы применили табельное оружие, выстрелив по колесам машины девять раз. На одном из поворотов мужчина потерял контроль над управлением, повредил дорожный знак и съехал в кювет.

После задержания выяснилось, что у водителя отсутствовало право управления транспортным средством, — уточнили в МВД.

Кроме того, у мужчины имелись признаки алкогольного опьянения, но он отказался проходить медосвидетельствование. Суд назначил ему 15 суток ареста.

Ранее сотрудники ДПС устроили погоню за жителем рабочего поселка Чунский в Иркутской области. За рулем автомобиля «Жигули» находился 20-летний мужчина без водительских прав. В ходе погони один из инспекторов непроизвольно выстрелил нарушителю в голову.
ДТП
Красноярский край
погони
происшествия
