03 сентября 2025 в 08:16

Погоня сотрудников ДПС за нарушителем обернулась выстрелом в голову

В Иркутской области сотрудник ДПС выстрелил в голову водителю во время погони

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ДПС устроили погоню за жителем рабочего поселка Чунский в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, за рулем автомобиля «Жигули» находился 20-летний мужчина без водительских прав. В ходе погони один из инспекторов выстрелил нарушителю в голову.

Как уточнил канал, выстрел был непроизвольным. При этом полицейские неоднократно требовали от гонщика остановиться через громкоговоритель. Им удалось догнать и заблокировать мужчину только через несколько улиц. Владелец «Жигулей» оказал сопротивление и даже попытался сбежать.

По данным источника, после ранения в голову 20-летний нарушитель выжил. Его доставили в реанимацию местной больницы. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Омске несовершеннолетний угнал автомобиль ВАЗ-21093 и разбил стекла еще в трех машинах во дворе жилого дома. В полицию обратился местный мужчина, оставивший вечером машину во дворе. Утром автовладелец обнаружил пропажу транспорта. По данным УМВД России по региону, ущерб составил 30 тысяч рублей.

