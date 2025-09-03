Погоня сотрудников ДПС за нарушителем обернулась выстрелом в голову В Иркутской области сотрудник ДПС выстрелил в голову водителю во время погони

Сотрудники ДПС устроили погоню за жителем рабочего поселка Чунский в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash. По его информации, за рулем автомобиля «Жигули» находился 20-летний мужчина без водительских прав. В ходе погони один из инспекторов выстрелил нарушителю в голову.

Как уточнил канал, выстрел был непроизвольным. При этом полицейские неоднократно требовали от гонщика остановиться через громкоговоритель. Им удалось догнать и заблокировать мужчину только через несколько улиц. Владелец «Жигулей» оказал сопротивление и даже попытался сбежать.

По данным источника, после ранения в голову 20-летний нарушитель выжил. Его доставили в реанимацию местной больницы. По факту произошедшего проводится проверка.

