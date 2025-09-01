Несовершеннолетний гонщик разгромил три машины, а четвертую угнал В Омске 17-летний подросток угнал автомобиль и разбил стекла еще в трех машинах

Несовершеннолетний житель Омска угнал автомобиль ВАЗ-21093 и разбил стекла еще в трех машинах во дворе жилого дома, сообщили в региональном УМВД. По данным ведомства, ущерб от его деяний составил 30 тысяч рублей.

В полицию обратился местный мужчина, оставивший вечером машину во дворе. Утром автовладелец обнаружил пропажу транспорта.

Как установили оперативники, к преступлению оказался причастен 17-летний житель садоводческого некоммерческого товарищества «Омь», состоящий на профилактическом учете в полиции. Подросток пояснил, что вскрыл автомобиль, чтобы прокатиться по городу и затем добраться домой.

Кроме того, молодой человек повредил еще три транспортных средства, припаркованных в том же дворе. Он разбил стекла водительских дверей, однако запустить двигатели юноша не смог. В отношении подростка возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске сотрудники полиции открыли огонь по колесам Lada Priora, за рулем которой находился 15-летний подросток без прав. Машина двигалась на высокой скорости и нарушала правила. В салоне также находились двое сверстников водителя. Во время погони полицейский произвел семь прицельных выстрелов по колесам, чтобы остановить автомобиль.