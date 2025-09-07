Десятки велогонщиков упали во время массового заезда Велогонка в Германии закончилась массовой аварией с участием 70 человек

Порядка 70 участников велогонки Riderman пострадали в результате массовой аварии на юго-западе Германии, сообщает Bild. Минимум 20 человек получили серьезные травмы, еще 25 были доставлены в больницы с легкими повреждениями.

По предварительным данным, падение одного из гонщиков вызвало цепную реакцию: спортсмены стали сталкиваться друг с другом и падать. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, задействованы четыре спасательных вертолета.

Организаторы прервали гонку из-за ЧП и отменили все последующие заезды. Всего в соревновании принимали участие около 1,2 тыс. человек.

Ранее на чемпионате Германии по велотреку в Дуденхофене во время гонки в дисциплине кейрин два спортсмена на скорости около 60 километров в час вылетели за пределы трека и врезались в толпу. В результате аварии пострадали 10 человек.

Среди раненых — оба гонщика и восемь зрителей. Двое из них получили серьезные травмы, их экстренно эвакуировали в больницу с помощью санитарного вертолета. Остальные участники инцидента отделались ушибами и ссадинами — им медицинская помощь была оказана на месте.