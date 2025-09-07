Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 сентября 2025 в 16:54

Десятки велогонщиков упали во время массового заезда

Велогонка в Германии закончилась массовой аварией с участием 70 человек

Порядка 70 участников велогонки Riderman пострадали в результате массовой аварии на юго-западе Германии, сообщает Bild. Минимум 20 человек получили серьезные травмы, еще 25 были доставлены в больницы с легкими повреждениями.

По предварительным данным, падение одного из гонщиков вызвало цепную реакцию: спортсмены стали сталкиваться друг с другом и падать. На место происшествия прибыли десятки машин скорой помощи, задействованы четыре спасательных вертолета.

Организаторы прервали гонку из-за ЧП и отменили все последующие заезды. Всего в соревновании принимали участие около 1,2 тыс. человек.

Ранее на чемпионате Германии по велотреку в Дуденхофене во время гонки в дисциплине кейрин два спортсмена на скорости около 60 километров в час вылетели за пределы трека и врезались в толпу. В результате аварии пострадали 10 человек.

Среди раненых — оба гонщика и восемь зрителей. Двое из них получили серьезные травмы, их экстренно эвакуировали в больницу с помощью санитарного вертолета. Остальные участники инцидента отделались ушибами и ссадинами — им медицинская помощь была оказана на месте.

Германия
велосипедисты
аварии
гонки
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, где похоронят модельера Армани
Маленькая пенсия, курсы в Дубае, отказ от работы на ТВ: куда пропал Нагиев
Стало известно, чем пожертвовала Молдавия ради дружбы с Европой
«Малолетние изверги» три дня мучили пенсионерку: что известно, их накажут?
Володин объяснил причины утраты Украиной суверенитета
Мигрант из Подмосковья помочился на ограду и забросал камнями священника
Подростки-зацеперы избили мужчину из-за замечания
Смерть белорусского альпиниста на Эльбрусе назвали роковой ошибкой
Пьяные цыгане из Серпухова подрались с дорожниками на лопатах
У Акиньшиной роман с Козловским? Что известно, слухи и скандалы
«Критически безграмотная»: Захарова поставила на место главу евродипломатии
Мемориал жертвам миграции простоял в Берлине всего шесть часов
Украина в огне, нехватка солдат в ДНР: новости СВО на вечер 7 сентября
ВСУ атаковали город в Курской области
Десятки велогонщиков упали во время массового заезда
Опубликованы новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга террористов
Спорт, сон, отдых: как Путину удается справляться со стрессом и нагрузками?
В Уфе разработали приложение для выявления плоскостопия
На Украине назвали катастрофическое число дезертиров в ВСУ
Стало известно, на сколько страны ОПЕК+ нарастят нефтедобычу в октябре
Дальше
Самое популярное
Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября
Россия

Бомбардировка аэродромов и НАТО на Украине: новости СВО на вечер 5 сентября

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт
Культура

Работа с женой Чубайса, критика СВО, дочь и гашиш: куда пропала Раппопорт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.