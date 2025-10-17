Apple заключила крупную сделку с «Формулой-1» на $750 млн Apple приобрела права на трансляцию «Формулы-1» в США за $750 млн

Компания Apple приобрела эксклюзивные права на трансляцию «Формулы-1» в Соединенных Штатах по пятилетнему контракту стоимостью около $750 млн, сообщается на официальном сайте технологического гиганта. Таким образом с 2026 года американская корпорация станет единственным вещателем гонок на территории США.

Как пояснили в Apple, партнерство основано на успешном сотрудничестве с «Формулой-1» после мирового проката фильма «F1» с актером Брэдом Питтом, производства Apple Original Films. Кинокартина установила рекорд кассовых сборов среди спортивных фильмов, заработав $630 млн. Соглашение предусматривает трансляцию на Apple TV всех этапов соревнований: тренировочных заездов, квалификационных сессий, спринтерских гонок и этапов Гран-при. Отдельные гонки и тренировочные сессии будут доступны для бесплатного просмотра в приложении Apple TV. Также будет доступен и премиальный контент F1 TV Premium.

