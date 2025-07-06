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06 июля 2025 в 20:54

Велогонка в Германии закончилась массовым ДТП

В Германии гонщики врезались в зрителей, пострадали 10 человек

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На чемпионате Германии по велотреку в Дуденхофене во время гонки в дисциплине кейрин два спортсмена на скорости около 60 километров в час вылетели за пределы трека и врезались в толпу, сообщает издание Bild. В результате аварии пострадали 10 человек.

Среди раненых — оба гонщика и восемь зрителей. Двое из них получили серьезные травмы, их экстренно эвакуировали в больницу с помощью санитарного вертолета. Остальные участники инцидента отделались ушибами и ссадинами — им медицинская помощь была оказана на месте.

Ранее в Башкирии в результате ДТП погиб восьмикратный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников. Авария произошла ночью на 69-м километре автодороги Р-240, где автомобиль спортсмена Lada Granta столкнулся с двумя грузовиками. 40-летний спортсмен скончался на месте.

До этого на 81-м ралли Польши во время тестовых заездов погиб 22-летний итальянский гонщик Маттео Доретто. Авария произошла во время частных тестов ORLEN OIL. Штурман пилота Самуэле Пеллегрино не пострадал, но был госпитализирован для профилактического осмотра. Организаторы чемпионата выразили глубокие соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшего спортсмена.

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